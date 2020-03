Ispringen – E-Bike-Fahrer muss ausweichen und verletzt sich leicht

Anzeige

Ispringen (ots) – Ein 30-jähriger Opelfahrer hat am Donnerstag in der Gartenstraße in Ispringen durch sein Ausparken einen 64-jährigen E-Bike-Fahrer zum Ausweichen gebracht, woraufhin dieser stürzte und sich leicht verletzte.

Der 30-Jährige fuhr aus einer Parkbucht aus und übersah dabei offensichtlich das herannahende E-Bike. Der 64-Jährige bremste und wich aus, wobei er stürzte und sich leicht verletzte. Zu einer Kollision der Fahrzeuge kam es nicht. Es entstand durch den Sturz ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro am E-Bike.

Christoph Schaper, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim Telefon: 07231 186-1111 E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/4546998 OTS: Polizeipräsidium Pforzheim

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/4546998