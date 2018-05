Ispringen – Einbruch in Vereinsheim

Ispringen (ots) – Unbekannte Täter öffneten am vergangenen Wochenende gewaltsam ein Fenster und verschafften sich Zutritt in die Räumlichkeiten des Vereinsheims des 1.FC Ispringen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden verschiedene Gegenstände beschädigt und Bargeld aus der Vereinskasse entwendet. Der Schaden wird auf etwa 2.000 EUR geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Pforzheim-Nord, Tel. 07231 1863211, in Verbindung zu setzen.

