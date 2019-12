Ispringen (Enzkreis) Unfallflucht in der Dietlinger Straße – Geschädigter/Zeugen gesucht

Anzeige

Ispringen (ots) – Nachdem er an Heilig Abend gegen 17.30h nicht unerheblichen Fremdschaden verursacht hatte, meldete sich voller Reue ein 33-jähriger Pkw-Lenker am zweiten Weihnachtsfeiertag bei der Polizei. Seinen Angaben zufolge befuhr er mit seinem Seat Leon in Ispringen die Dietlinger Straße und streifte einen dort geparkten Pkw. Dann fuhr er weiter. Zwischenzeitlich habe er die Örtlichkeit überprüft, jedoch keinen Pkw mit Fremdschaden gefunden; auch Marke oder Typ konnte der Verursacher nicht angeben.

Die Verkehrspolizei Pforzheim nimmt Hinweise unter Tel. 07231/1863111 entgegen.

Rainer Hesse, Führungs- und Lagezentrum

