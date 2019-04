Ispringen- Gartenhütte abgebrannt

Anzeige

Ispringen (ots) – Eine Gartenhütte an der Eisinger Straße ist am Mittwoch gegen 23.45 Uhr in Flammen aufgegangen. Bei Eintreffen von Polizei und der Feuerwehr Ispringen stand die Hütte bereits im Vollbrand und wurde von dem Feuer auch völlig zerstört. Verletzt wurde niemand. Da Brandstiftung nicht auszuschließen ist, werden Zeugen gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Karlsruhe, Telefon 0721 666-5555, zu melden.

Sabine Doll, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4249568