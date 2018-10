Ispringen – Handfeste Auseinandersetzung zwischen Vater und Sohn

Anzeige

Enzkreis (ots) – Zu einer handfesten körperlichen Auseinandersetzung am frühen Dienstagmorgen in der Blumenstraße wurde die Polizei gerufen. Nach den ersten Feststellungen gerieten Vater und Sohn, nachdem sie gemeinsam dem Alkohol zugesprochen hatten, gegen 01.00 Uhr in Streit. Dieser endete in einer massiven körperlichen Auseinandersetzung bei der beide verletzt wurden. Zur ärztlichen Behandlung mussten die Streithähne in Krankenhäuser gebracht werden. Den Grund der Streitigkeiten konnten die Beamten, aufgrund der Alkoholisierung der Beteiligten, nicht in Erfahrung bringen.

Dieter Werner, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4101743