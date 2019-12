Ispringen – Reifen an Fahrzeug zerstochen

Anzeige

Enzkreis (ots) – Gleich alle vier Reifen sind am Mittwoch an einem Pkw zerstochen worden, der in der Wilhelmstraße in Ispringen geparkt war.

Der noch unbekannte Täter muss im Zeitraum zwischen 19:00 und 23:00 Uhr zugeschlagen haben. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter 07231 186-3211 beim Polizeirevier Pforzheim-Nord zu melden.

