Ispringen – Sachbeschädigungen an Schule und beim Angelsportverein

Ispringen (ots) – Von Sonntag auf Montag und von Montag auf Dienstag, den 01. Mai, wurden sowohl beim Angelsportverein in der Wiesenstraße als auch an der Grundschule in der Turnstraße mehrere Farbschmierereien angebracht. Beim Vereinsheim und auch an der Schwimm- und Turnhalle wurden unter anderem Hakenkreuze und SS-Runen aufgemalt, sowie Scheiben eingeschlagen. An den Gebäuden wurden, ähnlich wie bei den Schmierereien an der Ersinger Wendelinskapelle Mitte April, von offenbar denselben Tätern Symbole aus der Nazi-Diktatur und auch Schmierereien mit sexuellem Inhalt hinterlassen. Die weiteren Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat Pforzheim aufgenommen und bittet weiterhin um Mitteilung von sachdienlichen Hinweisen, die beim Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter 0721/939-5555 entgegengenommen werden.

