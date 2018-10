Ispringen- Unbekannten in Garage ertappt

Anzeige

Ispringen (ots) – Was genau ein bislang unbekannter Mann am Dienstagabend in einer Garage in der Nußbaumstraße zu suchen hatte, ist noch unklar. Die Hausbewohnerin nahm gegen 19 Uhr Geräusche aus der Garage wahr und traf beim Nachschauen auf den circa 25 Jahre alten Mann. Als dieser flüchten wollte, versuchte die Frau das Tor zu schließen um den Eindringling dingfest zu machen. Dabei prallte der ungebeten Gast mit dem Kopf gegen das Tor. Möglicherweise wurde er dabei verletzt. Trotzdem gelang es ihm dann doch noch, die Flucht in Richtung Kirche zu ergreifen. Gestohlen wurde nichts. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: circa 150 bis 160 cm groß, bekleidet mit einer Jeans und einem schwarz-grauen Kapuzenpullover, die Kapuze hatte er über den Kopf gezogen. Zeugen, die Hinweise auf den Mann geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Pforzheim Nord, Telefon 07231 186-3211, zu melden.

