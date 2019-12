Ispringen – Verkehrsunfall an der Ampel: Wer hatte Grün?

Anzeige

Enzkreis (ots) – Wegen eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch, kurz vor 20.00 Uhr, an der Ampel vor der Eisenbahnüberführung beim Mahler ereignet hat, sucht das Polizeirevier Pforzheim-Nord nun nach Zeugen.

Eine 57-jährige Fahrzeugführerin war mit ihrem VW Tiguan von Pforzheim kommend in die Einmündung Pforzheimer Straße, Königsbacher Landstraße eingefahren und hatte dabei möglicherweise das Rotlicht missachtet. In der Folge stieß sie mit einem VW Golf zusammen, der von einem 50-Jährigen gelenkt wurde. Laut Angaben des Golf-Fahrers, der vom Mahler herkommend in die Einmündung eingefahren war, hatte er Grünlicht. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von knapp 10.000 Euro an den beteiligten Fahrzeugen. Verletzt wurde niemand.

Das Polizeirevier Pforzheim-Nord sucht nun nach einem Zeugen, der sich kurz vor dem Unfall auf dem Fahrstreifen neben dem VW Golf befunden hatte und nach rechts in Richtung Pforzheim abbog. Dieser Zeuge sowie weitere Personen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 07231 186-3211 beim Polizeirevier Pforzheim-Nord zu melden.

