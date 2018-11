Ittersbach – Fahrkartenautomaten in S-Bahnen aufgebrochen

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Unbekannte haben am vergangenen Wochenende Fahrkartenautomaten in mehreren Straßenbahnwagons in einem Straßenbahndepot in Ittersbach aufgebrochen und dabei Bargeld in noch unbekannter Höhe erbeutet.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt über eine Tür in die Halle. Die Diebe drangen in der Folge in fünf Straßenbahnwagons ein, brachen auf dieselbe Art und Weise die dortigen Fahrkartenautomaten auf und nahmen das darin befindliche Bargeld an sich. Es entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro. Wer Beobachtungen gemacht hat, die mit dem Einbruch in Verbindung stehen könnten, wird gebeten sich mit dem Polizeirevier Ettlingen unter 07243/3200-312 in Verbindung zu setzen.

