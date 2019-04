Jugendliche legen Schottersteine auf die Gleise und lösen einen Hubschraubereinsatz aus

Anzeige

Mahlberg Orschweier (ots) – Am heutigen Nachmittag wurde die Bundespolizei zweimal verständigt, dass im Bereich Orschweier, auf der Rheintalbahn, Jugendliche gesichtet wurden, welche Schottersteine auf die Gleise legten. Im ersten Einsatz konnten keine Personen vor Ort festgestellt werden. Die Rheintalbahn war dennoch eine halbe Stunde lang gesperrt. Im zweiten Einsatz, drei Stunden später, meldete die Notfallleitstelle in Karlsruhe, dass ein ICE im Bereich Mahlberg Steine überfahren hat. Ein im Nahbereich befindlicher Polizeihubschrauber konnte die Örtlichkeit umgehend anfliegen und aus der Luft Jugendliche mit Fahrrädern am Gleisbereich sichten und bis zu einem Haus verfolgen, worin sie verschwanden. Dort wurden die zwei 13-Jährigen und ein 14-Jähriger von einer Streife der Bundespolizei aufgesucht und im Beisein der Erziehungsberechtigten über die tödlichen Gefahren, die von den Bahnanlagen ausgehen und durch den Betrieb der Bahn entstehen, insbesondere durch das Auflegen von Steinen und anderen Gegenständen, eindringlich aufgeklärt. Der 14-Jährige muss mit einer Strafanzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr rechnen. Die weiteren zwei 13-jährigen Tatverdächtigen müssen sich auf eine Ordnungswidrigkeitenanzeige einstellen. Durch die vorsorgliche Streckensperrung entstanden Zugverspätungen.

