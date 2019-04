KA) Bruchsal – 35-Jähriger in Wohnung überfallen

Anzeige

Karlsruhe (ots) – In seiner Wohnung in Untergrombach wurde ein 35-Jähriger am Mittwochabend von vier Personen überfallen. Nach den Angaben des Geschädigten seinen gegen 20.40 Uhr zwei Frauen und zwei Männer in sein Zimmer in einem ehemaligen Hotel in der Weingartener Straße gekommen und hätten von ihm Geld gefordert. Der Forderung hätten die beiden Männer dadurch Nachdruck verleihen wollen, dass sie auf ihn mit einer Reizstoffwaffe geschossen, am Boden liegend getreten und mit einem Elektroschocker verletzt hätten. Noch vor dem Eintreffen der hinzugerufen Polizei flüchtete die Tätergruppe. Mit mehreren Streifenwagen wurde nach den Flüchtigen gefahndet. Der 35-Jährige wurde in ein Krankenhaus verbracht. Er konnte nach ambulanter Behandlung die Klinik wieder verlassen. Nach den ersten Feststellungen soll es sich bei dem Überfall um eine Geldforderung aus Rauschgiftkäufen gehandelt haben. Die weiteren Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat Bruchsal übernommen.

