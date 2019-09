KA) Graben-Neudorf – nach Verkehrsunfall 3 verletzte Fahrzeuginsassen

Anzeige

Graben-Neudorf (ots) – Schwere Verletzungen zog sich ein 24-jähriger Fahrer eines Kleinlieferwagens am späten Donnerstagabend auf der L 560 (ehemals B 36) zu, als er im Bereich der Neudorfer Mühle mit einem in gleicher Richtung fahrenden Pkw zusammenstieß. Der Lenker des Lieferwagens hatte zuvor mehrere Fahrzeuge überholt und übersah offensichtlich den nach links in einen Feldweg abbiegenden Pkw. Beide Fahrzeuge kamen nach dem Zusammenstoß von der Fahrbahn ab und blieben in der Böschung liegen. Der 24 Jahre alte Fahrer erlitt schwere innere Verletzungen und musste ins Krankenhaus verbracht werden. Der 35 jährige Pkw-Lenker und seine 29 Jahre alte Beifahrerin wurden mit mittleren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Streckenabschnitt zwischen der Abzweigung zur B 35 und Einmündung K 3525 musste zur Unfallaufnahme bis Mitternacht gesperrt werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von geschätzten 7000 Euro.

