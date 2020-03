– (KA) – Karlsdorf-Neuthard – Betrunkener Autofahrer beschädigt geparkten Pkw

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Am Freitag, gegen 19:17 Uhr, befuhr ein 26-Jähriger die Kirchstraße in Karlsdorf-Neuthard in Richtung Büchenau. Hierbei beschädigte er einen geparkten Pkw. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 2500.-Euro.

Zur Klärung des Sachverhaltes wurde die Polizei verständigt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest beim Fahrer ergab einen Wert von mehr als 1,2 Promille.

Auf der Polizeidienststelle wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte der 26-Jährige die Wache wieder verlassen.

Betrunkener Autofahrer beschädigt geparkten Pkw

