KA) Oberhausen-Rheinhausen- Mit Roller gestürzt und Auto beschädigt

Anzeige

Oberhausen-Rheinhausen (ots) – Ein 49-jähriger Rollerfahrer hat am Freitag gegen 18.30 Uhr eine Unfallflucht begangen und ist von Zeugen dabei beobachtet worden. Vermutlich infolge Alkoholeinwirkung stürzte er mit seinem Gefährt auf dem Zufahrtsweg zum Hundeverein, streifte dabei ein geparktes Auto, machte sich davon und hinterließ einen Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro. Seinen Roller ließ er am Unfallort zurück. Beamte des Polizeireviers Philippsburg konnten den mutmaßlichen Verursacher ermitteln und er musste einen Atemalkoholtest durchführen, der über 1,6 Promille anzeigte.

Sabine Doll, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4094586