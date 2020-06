KA) Philippsburg – Unter Drogeneinfluss vor Polizei geflÃ¼chtet

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Ein 24-jähriger Autofahrer ist am späten Dienstagabend in Philippsburg nach einem Verkehrsunfall unter Einfluss von Drogen vor der Polizei geflüchtet.

Gegen 23:40 Uhr befuhr der Mann mit seinem VW die Thüngenstraße in Fahrtrichtung Güterhallenstraße. Aufgrund seiner Fahrweise fiel er einer Streifenwagenbesatzung auf, weshalb ihn die Polizeibeamten einer Personen- und Fahrzeugkontrolle unterziehen wollten. Beim Erblicken des Polizeiautos beschleunigte der Fahrer sein Fahrzeug und fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit auf der Güterhallenstraße in Richtung Bahnhof davon. In einer leichten Kurve verlor er die Kontrolle über den Pkw und kollidierte mit einer Straßenlaterne. Anschließend flüchtete der 24-Jährige zu Fuß in Richtung der Unterführung. Seine Beifahrerin ließ er im Fahrzeug unverletzt zurück. Bei der Unfallaufnahme konnte die Wohnanschrift des Flüchtigen ermittelt werden, an der er im späteren Verlauf angetroffen und vorläufig festgenommen werden konnte. Auf der Dienststelle stellten die Beamten bei dem aggressiven Unfallverursacher eine Beeinflussung von Betäubungsmitteln fest. Sein Führerschein wurde einbehalten. Der 24-Jährige muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen. Am Pkw entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro, am Laternenmast ein Schaden von 2.000 Euro.

