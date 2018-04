Waghäusel – Einbruchsversuch und Einbruch

Waghäusel (ots) – In der Zeit von Freitagvormittag bis späten Freitagabend gelangten Unbekannte in ein Mehrfamilienhaus in der Karlsruhe Straße in Wiesental. Durch Herausziehen des Schließzylinders versuchten sie sich Zutritt in eine Wohnung im 3. OG zu verschaffen. Dies misslang jedoch, weshalb die Einbrecher von ihrem Vorhaben abließen. Unbekannte verschafften sich in Kirrlach in der Nacht von Sonntag auf Montag Zugang zum Gelände einer Firma in der Schwetzinger Straße. Dort gelangten die Einbrecher über Fenster in verschiedene Hallen der Firma, in denen sie diverse Schränke aufbrachen. Der verursachte Einbruchschaden sowie die Höhe des entstandenen Diebstahlschaden kann bislang noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Philippsburg bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zu den Vorfällen machen können, sich unter 07256/93290 zu melden.

