Kämpfelbach – 21-jähriger Rollerfahrer flüchtet vor Verkehrskontrolle

Kämpfelbach (ots) – Aufgrund seiner auffälligen Fahrweise wurde ein 21-jähriger Rollerfahrer in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, gegen 24:00 Uhr, einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der junge Mann war auf der Pforzheimer Straße in Kämpfelbach in Fahrtrichtung Bilfingen unterwegs. Er flüchtete zunächst vor der Kontrolle, konnte jedoch in der Waldstraße schließlich angehalten werden. Wie sich im Anschluss herausstellte, war der 21-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Er hatte sich den Roller von seiner Mutter ohne deren Einwilligung geborgt. Zudem ergab ein von den Beamten des Polizeireviers Pforzheim-Nord durchgeführter Alkoholtest einen Wert von etwa 1,9 Promille.

