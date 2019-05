Kämpfelbach-Bilfingen- Brand durch nicht ausgeglühte Kohle

Anzeige

Kämpfelbach (ots) – Am Sonntagmorgen musste die Feuerwehr in die Hauptstraße ausrücken. Dort sind gegen 6.15 Uhr zunächst drei Mülltonnen in Brand geraten, weil vermutlich Grillkohle dort entsorgt wurde, die nicht vollständig ausgekühlt war. Das Feuer griff dann auf die mit Efeu bewachsene Hauswand über, konnte aber von einem Zeugen noch vor Eintreffen der Feuerwehr gelöscht werden. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Der Sachschaden wird auf circa 8.000 Euro geschätzt.

