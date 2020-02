Kämpfelbach-Ersingen – Nach Unfall leicht verletzt

Anzeige

Kämpfelbach-Ersingen (ots) – Leicht verletzt wurde am Montagvormittag gegen 10.20 Uhr eine 61-jährige Mercedes Fahrerin in der Finkenstraße. Die Frau fuhr von einem Parkplatz in die Straße ein und übersah einen 30-jährigen Fahrer eines Ford Klein-Lkw. Durch den Aufprall wurde die 61-Jährige leicht verletzt. Der Gesamtschaden wird auf etwa 8000 Euro geschätzt.

Rettungsdienst und Feuerwehr waren im Einsatz. Die Fahrbahn musste aufgrund von auslaufenden Betriebsstoffen durch eine Spezialfirma gereinigt werden.

