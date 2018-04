Kämpfelbach-Ersingen – Unbekannte verunstalten Wendelins Kapelle – Kripo bittet um Hinweise

Kämpfelbach-Ersingen (ots) – Unbekannte Täter haben in zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen an der in der Eisinger Straße gelegenen Wendelins Kapelle alle Fassaden und den Innenraum mit Graffiti verunstaltet. Darüber hinaus zerstörten sie auch 13 Fenster-Glaseinsätze. Ein Tatzusammenhang besteht sehr wahrscheinlich mit gleichartigen Verunstaltungen an der Grundschule Kämpfelbach und an der Antonius Kapelle in Ersingen, die Anfang und Mitte April verübt worden sind.

Wegen einem rechtsmotivierten Hintergrund der aufgesprühten Symbole hat die Staatsschutzabteilung der Kriminalpolizei die weiteren Ermittlungen übernommen. Die Beamten gehen aufgrund weiterer Indizien davon aus, dass es sich bei dem oder den Tätern um Jugendliche handeln könnte.

Die Kripo bittet die Bevölkerung zu dem geschilderten Hintergrund um Mitteilung von möglicherweise hierzu gemachten Wahrnehmungen. Entsprechende Zeugenmeldungen nimmt der Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter 0721/939-5555 entgegen.

