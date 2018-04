Kämpfelbach-Ersingen – Verunstaltungen an Wendelinskapelle beseitigt

Foto von den Behebungsarbeiten zur Veröffentlichung



Kämpfelbach-Ersingen (ots) – Die am Donnerstag festgestellten Verunstaltungen an der Ersinger Wendelinskapelle sind nicht mehr sichtbar. Gleich am Freitagmorgen hat ein Malerfachbetrieb gemeinsam mit der Vorsitzenden des Bürgervereins Nordstadt e.V., Frau Heike Kuppinger, unter den Augen von Polizeihauptkommissar Volker Weingardt vom „Haus des Jugendrechts Pforzheim“ und Polizeioberkommissar Holger Schramm vom Polizeiposten Königsbach-Stein, die Schmierereien mit Grundierungsfarbe beseitigt. Die abschließenden Malerarbeiten werden dann am Samstag unter Einsatz des Anti-Graffiti-Mobils durchgeführt.

Bislang gingen bei der Kriminalpolizei noch keine Hinweise auf den oder die Urheber ein. Die Kripo bittet daher weiterhin um Mitteilung von sachdienlichen Hinweisen, die beim Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter 0721/939-5555 angenommen werden.

Ralf Minet, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/3922496