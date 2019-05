Kämpfelbach – Fehler beim Wenden zieht größere Verkehrsbeeinträchtigung nach sich

Anzeige

Kämpfelbach (ots) – Eine 57-jährige Renault-Fahrerin wollte am Donnerstagabend auf der Kreisstraße 4538 von Ersingen in Richtung Ersinger Kreuz fahren. Da sich aber dort der Verkehr staute, entschied sich die 57-Jährige zu wenden. Nach dem Wendevorgang touchierte sie ein im Gegenverkehr stehenden Pkw, woraufhin der Renault nicht mehr fahrbereit war. Da der Renault in der Mitte der beiden Fahrstreifen stand, mussten alle entgegenkommenden Fahrzeuge teils über den Grünstreifen an dem Renault vorbeifahren. Dies hatte zur Folge, dass ein bislang unbekannter Lkw-Fahrer ein Flurschaden verursacht und die Fahrbahn verschmutzt wurde. Aufgrund dessen musste die Feuerwehr zur Reinigung der Fahrbahn anrücken. Während der erforderlichen Maßnahmen war die Strecke vom Ersinger Kreuz in Richtung Ersingen komplett gesperrt. Der Verkehr der Gegenrichtung wurde durch die Polizei geregelt. Gegen 18.40 Uhr wurde die Strecke für den Verkehr wieder komplett freigegeben. Der Gesamtsachschaden an den Fahrzeugen beziffert sich auf geschätzte 6.500 Euro.

Anna-Katrin Morlock, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4267349