Kämpfelbach – Festnahme nach versuchtem Kraftstoffdiebstahl

Kämpfelbach (ots) – Ein Zeuge konnte am Sonntagnachmittag gegen 16:45 Uhr drei männliche Personen beobachten, wie diese kurz nach dem Ortsausgang Kämpfelbach in Richtung Königsbach an einem Bagger versuchten Kraftstoff zu entwenden. Als die Diebe bemerkten, dass sie entdeckt worden waren, flüchteten sie mit einem Transporter. Aufgrund weiterer Zeugenhinweise konnte ein 36-Jähriger im Rahmen der Fahndung festgenommen werden. Die weiteren Ermittlungen wurden durch das Polizeirevier Pforzheim-Nord übernommen und dauern noch an.

Stefan Kühn, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/3942571