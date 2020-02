Kämpfelbach – Flasche mit brennbarer Flüssigkeit gegen Haus geworfen

Anzeige

Kämpfelbach (ots) – Ein bislang noch unbekannter Täter hat in der Nacht zum Mittwoch eine brennende Flasche gegen ein Haus in Bilfingen geworfen.

Nach bisherigen Ermittlungen wurde die mit noch unbestimmter brennender Flüssigkeit gefüllte Getränkeflasche gegen 00.35 Uhr gegen die Hausfront des in der Hauptstraße stehenden Anwesens geworfen. Die Flasche prallte an einem Fenster ab und landete im Garten vor dem Gebäude, wo die Flammen von selbst wieder erloschen sind.

An der Fassade entstand durch Hitze und Ruß ein Schaden von geschätzten 2.500 Euro. Es wurden keine Personen verletzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und in der Nachbarschaft bereits Befragungen durchgeführt. Wer diesbezüglich sachdienliche Angaben machen kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Pforzheim unter 07231/186-4444 in Verbindung zu setzen.

