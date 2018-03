(KA)Graben-Neudorf – Einbrecher werden überrascht

Karlsruhe (ots) – Nicht ans Ziel ihrer Wünsche gelangten Unbekannte am Freitagmorgen, als sie versuchten über eine Eingangstür in ein Bistro in der Pestalozzistraße in Graben Neudorf einzudringen.

Nach den Feststellungen der Beamten des Polizeireviers Philippsburg versuchten die Einbrecher gegen 04:15 Uhr gewaltsam in das Bistro zu gelangen. Vermutlich durch einen Zeugen wurden die Langfinger bei ihrem Vorhaben gestört und flüchteten mit einem alten VW- Golf. Bei den Dieben handelt es sich um vier Personen die alle mit einem dunklen Kapuzenpulli begleitet waren. Über Geschlecht und Herkunft konnten keine konkreten Angaben gemacht werden.

Wer hierzu Beobachtungen gemacht hat, die mit dem Einbruch in Verbindung stehen könnten, wird gebeten sich mit dem Polizeirevier Philippsburg unter 07256/93290 in Verbindung zu setzen.

