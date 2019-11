Kappel-Grafenhausen, A5 – Nebelbank mit Folgen

Anzeige

Kappel-Grafenhausen (ots) – Eine Leichtverletzte und 80.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls der sich am frühen Freitagmorgen auf der Autobahn A5 in Richtung Süden ereignet hat. Zwischen den Anschlussstellen Ettenheim und Rust war um 00:05 Uhr ein 53-jähriger Land Rover-Fahrer auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs, als er vermutlich infolge unangepasster Geschwindigkeit und Sichteinschränkung durch Nebel ungebremst auf einen vorausfahrenden Lastzug krachte. Die leicht verletzte Beifahrerin wurde vorsorglich zur Untersuchung ins Klinikum Lahr verbracht. Durch die Unfallaufnahme war der rechte Fahrstreifen bis 3 Uhr gesperrt. Die Beamten des Verkehrskommissariats Offenburg haben die Ermittlungen aufgenommen. /am

