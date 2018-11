Kappel-Grafenhausen – Auf Hauswand geschoben

Anzeige

Kappel-Grafenhausen (ots) – Bei einem Verkehrsunfall am späten Mittwoch wurde nicht nur zwei Fahrzeuge, sondern auch eine Hauswand beschädigt. Der Lenker eines Seat war gegen 23.30 Uhr auf der Ziegelstraße unterwegs, als er an der Kreuzung zur Straße `Nordend` den von links aus der Ziegelstraße herannahenden Renault eines 31-Jährigen übersah und diesem die Vorfahrt nahm. Durch den Zusammenstoß der beiden Autos kollidierte der Seat in der Folge mit einer Hauswand. Der 26-jährige Fahrer des Wagens wurde leicht verletzt und zur Behandlung seiner Blessuren in das Klinikum nach Lahr gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich insgesamt auf etwa 10.000 Euro.

