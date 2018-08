Kappel-Grafenhausen – Biene im Motorradhelm

Anzeige

Kappel-Grafenhausen (ots) – Weil ihm während der Fahrt eine Biene in den Motorradhelm flog, verlor ein 17-jähriger Leichtkraftradfahrer die Kontrolle über seine Maschine, kam zu Fall und verletzte sich dabei leicht. Der junge Mann war auf der Landstraße 104 zwischen Wittenweier und Kappel-Grafenhausen unterwegs, als das Unglück passierte. Er wurde zur Untersuchung ins Krankenhaus eingeliefert. Am Leichtkraftrad entstand Totalschaden in Höhe von etwa 2500 Euro. /br

