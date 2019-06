Kappel-Grafenhausen – Brand in einem unbewohnten Neubau

Anzeige

Offenburg (ots) – Am Samstagnachmittag, um 14:55 Uhr, wurde über Polizeinotruf ein Gebäudebrand im Birnenweg in Grafenhausen gemeldet. Vor Ort wurde festgestellt, dass es in einem noch unbewohnten Neubau zu einem Brand gekommen war. Die eingesetzten Feuerwehren konnten den Brand löschen. Am Gebäude entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden in Höhe von ca. 100.000 Euro – Personen wurden nicht verletzt. Die Beamten des Polizeireviers Lahrs haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

