Kappel-Grafenhausen – Frau angegangen

Anzeige

Kappel-Grafenhausen (ots) – Auf einem Parkplatz in der Hauptstraße kam es am Sonntagabend zu einem Überfall. Eine 54-Jährige wollte nach bisherigen Erkenntnissen aus dem Kofferraum ihres Autos etwas herausholen als ein bislang unbekannter Mann von hinten an sie herantrat und die Herausgabe von Geld forderte. Die Antwort, dass sie kein Geld habe brachte den Mann dazu, dass er die Frau an den Haaren packte, sie zu einer nahen Bank zog und ihr vermutlich Reizgas ins Gesicht sprühte. Auch soll sie einen Schlag auf den Kopf bekommen haben. Vermutlich durch ihr lautes Schreien ließ der Angreifer von ihr ab und flüchtete in unbekannte Richtung. Die Angegriffene wurde leicht verletzt. Es ist derzeit nicht auszuschließen, dass eine zweite Person an dem Überfall mitwirkte. Eine genauere Beschreibung der oder des Angreifer-/s war der Frau nicht möglich. Die Beamten der Kriminalpolizei in Offenburg haben die Ermittlungen übernommen und bitten um Hinweise unter der Telefonnummer, 0781 21-2820.

/ag

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781-211211 E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4522035 OTS: Polizeipräsidium Offenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4522035