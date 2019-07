Kappel-Grafenhausen, Grafenhausen – Trotz Fahrverbots am Steuer

Anzeige

Kappel-Grafenhausen, Grafenhausen (ots) – Da ein 35 Jahre alter BMW-Fahrer am frühen Donnerstagmorgen in der Hauptstraße am Steuer seines Wagens gesessen hatte, obwohl gegen ihn ein aktuelles Fahrverbot besteht, haben die Beamten des Polizeireviers Lahr ein Strafverfahren eingeleitet. Der Mittdreißiger musste seinen Wagen kurz vor 2 Uhr stehen lassen. Sein Benehmen dürfte nun wohl eine noch längere Führerscheinsperre nach sich ziehen.

