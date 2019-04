Kappel-Grafenhausen – In den Gegenverkehr geraten

Anzeige

Kappel-Grafenhausen (ots) – Ein Gesamtschaden von rund 10.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Mittwochnachmittag auf einem Verbindungsweg zwischen Kappel-Grafenhausen und Wittenweier. Eine 45-jährige Opel-Fahrerin geriet hier in einer Linkskurve zu weit auf die Gegenfahrbahn und kollidierte so mit dem entgegenkommenden Kleinlaster eines 35-Jährigen. Die Beteiligten blieben glücklicherweise unverletzt.

/ya

