Kappel-Grafenhausen, Kappel – Totalschaden nach Fahrzeugbrand

Anzeige

Kappel-Grafenhausen, Kappel (ots) – Einen Totalschaden hat ein Autofahrer an seinem VW zu beklagen, nachdem dieser am Dienstagabend offenbar nach einem technischen Defekt in Brand geriet. Kurz nach 20 Uhr bemerkte der Fahrer des 24 Jahre alten Golf während der Fahrt, dass Rauch aus dem Motorraum drang. Kurz nachdem er in der Straße `Nordend´ anhielt, geriet der gesamte Motorraum in Brand. Die Wehrleute der Feuerwehr Kappel konnten das Feuer schnell unter Kontrolle bekommen, den Totalschaden jedoch nicht mehr verhindern.

/rs

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781 – 211211 E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4524584 OTS: Polizeipräsidium Offenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4524584