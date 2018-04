Kappel-Grafenhausen – Leicht verletzt

Kappel-Grafenhausen (ots) – Wie genau es im Verlauf des Mittwochmorgens zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 80-jährigen Rollerfahrerin und einem 57-jährgen Chrysler-Lenker kam ist noch nicht abschließend geklärt. Fest steht bis dahin, dass die Seniorin die Sportplatzstraße in südliche Richtung befuhr, als sie kurz nach 11 Uhr nach links in die Ruskastraße einbiegen wollte. Hierbei kam es zu einer seitlichen Kollision mit dem Geländewagen. Die Frau stürzte und wurde hierbei leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 1.200 Euro.

