Kappel-Grafenhausen – Psychischer Ausnahmezustand

Kappel-Grafenhausen (ots) – Über Notruf wurde am Donnerstag gegen 18 Uhr der Polizei mitgeteilt, dass in Kappel-Grafenhausen ein Mann mit einem roten Pkw unterwegs sei und in außergewöhnlicher Form Passanten und andere Fahrzeuglenker ansprechen würde. Kurz nach 19 Uhr gelang einer Streife des Polizeirevier Lahr den Pkw wie dessen 56 Jahre alten Fahrer in der Rathausstraße anzutreffen und einer Kontrolle zu unterziehen. Augenscheinlich ging es dem Mann gesundheitlich nicht gut. Seine von der Polizei verständigte Ehefrau brachte den 56-Jährigen nach Hause. Die Polizisten fertigen eine Meldung an die zuständige Führerscheinstelle.

