Beim Rangieren auf einem Rastplatz in der Hauptstraße in Kappel-Grafenhausen beschädigte ein Lkw-Fahrer am Montagmorgen mit seinem Sattelschlepper einen dort abgestellten Tanklastzug. Der dadurch entstandene Sachschaden beläuft sich auf fast 80.000 Euro.

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4140065