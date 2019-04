Kappel-Grafenhausen: Raub von Geldautomat

Anzeige

Zu einem schweren Raub auf eine Tankstelle kam es in den frühen Donnerstagmorgenstunden in Grafenhausen. Nach bisherigen Ermittlungen waren drei bislang unbekannte Tatverdächtige gegen 1 Uhr mit einem silbernen Pkw auf das Areal einer Tankstelle in der Hauptstraße gefahren und machten sich an dem dortigen Geldautomaten zu schaffen.

Eine herbeieilende Angestellte wurde von einem der Verdächtigen bedroht und so von einem weiteren Einschreiten abgehalten. Daraufhin wurde der freistehende Geldautomat am Fahrzeug befestigt, vom Tankstellengelände gezogen und auf einem angrenzenden Feldweg in den Pkw geladen und abtransportiert.

Umfangreichen Fahndungsmaßnahmen der anschließend alarmierten Beamten, bei denen auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt wurde, führten nicht zum Erfolg. Die Beamten der Kriminalpolizei Offenburg haben die Ermittlungen aufgenommen. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens oder des Diebesgutes lassen sich derzeit noch keine genauen Angaben machen.

ots