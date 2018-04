Kappel-Grafenhausen – Unfallflucht/ Zeugenaufrauf

Kappel-Grafenhausen (ots) – Ein 23-jähriger Bewohner der Robert-Lauterborn Straße musste am vergangenen Samstagnachmittag feststellen, dass eine bislang unbekannte Person vermutlich beim Vorbeifahren sein Auto gestreift hatte. Der Opel stand zwischen 14 und 17 Uhr am rechten Fahrbahnrand vor der Wohnanschrift des Besitzers und wurde in dieser Zeit am linken vorderen Kotflügel erheblich beschädigt. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro zu kümmern. Personen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten sich unter 07822/ 44695-0 bei der zuständigen Dienststelle zu melden.

