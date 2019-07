Kappel-Grafenhausen – Zündelei in Kirche

Anzeige

Kappel-Grafenhausen (ots) – Am Samstag stellte gegen 10 Uhr die Mesnerin der Kirche in der Kirchstraße in Grafenhausen einen glimmenden Stapel Prospekte fest. Diese waren in einer Kirchenbank abgelegt und durch bislang unbekannte Täter in Brand gesetzt worden. Ein Sachschaden entstand nicht. Der Polizeiposten Ettenheim hat die Ermittlungen aufgenommen. /ag

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4329596