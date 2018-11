Kappelrodeck – Fahrradfahrer übersehen

Anzeige

Kappelrodeck (ots) – Am Donnerstagmorgen hat ein 57 Jahre alter Audi-Lenker beim Abbiegen von der Bronnmattstraße in die Hauptstraße einen auf der Hauptstraße herannahenden Fahrradfahrer übersehen. Durch die anschließende Kollision zog sich der 37-jährige Radler leichte Verletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen in das Ortenau Klinikum Achern gebracht werden. Der Sachschaden beziffert sich auf etwa 1.500 Euro. Der mutmaßliche Unfallverursacher kam ohne Blessuren davon.

