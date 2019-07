Kappelrodeck – Keinen Helm getragen

Anzeige

Kappelrodeck (ots) – Das Tragen eines Schutzhelms hätte einen Zwölfjährigen auf dem Schulweg an der Straße ‚Am Bach‘ am Mittwochmorgen möglicherweise vor leichten Verletzungen schützen können. Der Zweiradfahrer blieb gegen 7.30 Uhr beim Abbiegen an einem erhöhten Bordstein hängen und stürzte. Zwei Zeugen versorgten den Jungen, ehe ein Rettungswagen ihn ins Klinikum nach Offenburg brachte. /gü

