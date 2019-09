Kappelrodeck – Sachbeschädigung / Zeugen gesucht

Anzeige

Kappelrodeck (ots) – Ein Unbekannter hat im Verlauf des Samstagabends einen in der „Untere Widigstraße“ geparkten Toyota über die gesamte Fahrzeugseite mit einem unbekannten Gegenstand offenbar mutwillig zerkratzt. Da es in der Vergangenheit bereits wiederholt zu Sachbeschädigungen an Fahrzeugen in der besagten Straße gekommen war, kann nicht ausgeschlossen werden, dass es sich bei dem Täter möglicherweise um einen Anwohner handelt. Die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch haben Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bitten unter der Telefonnummer 07841 7066-0 um Zeugenhinweise.

