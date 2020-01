Kappelrodeck – Unbekannte steigen in die Schlossbergschule ein

Anzeige

Offenburg (ots) – In der Silvesternacht haben sich Unbekannte unerlaubt Zutritt zur Schloßbergschule in Kappelrodeck verschafft. Im Schulgebäude wurden im Foyer sowie in den Toiletten pyrotechnische Gegenstände abgebrannt. Zeugen, die zur fraglichen Zeit Personen auf dem Schulgelände beobachtet haben, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Achern, T. 07841 7066-0, in Verbindung zu setzen.

