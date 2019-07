Kappelrodeck – Unfallflucht / Zeugenaufruf

Anzeige

Kappelrodeck (ots) – Ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer hat zwischen Dienstagabend und Mittwochvormittag einen in der Hauptstraße, Höhe Hausnummer 129, geparkten Audi beschädigt und so einen Schaden von rund 2.000 Euro verursacht. Ohne den Vorfall zu melden, suchte der Unfallverursacher das Weite. Nach ersten Erkenntnissen dürfte es sich bei dem Flüchtigen um einen Fahrradfahrer gehandelt haben. Hinweise werden an die Telefonnummer 07841 7066-0 erbeten.

/ya

