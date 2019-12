Karlsbad – Diebe klauen leeren Tresor

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Einen leeren Tresor klauten bislang unbekannte Täter in einer Seniorenresidenz in Langensteinbach. Die Unbekannten verschaffte sich vermutlich am vergangenen Wochenende gewaltsam Zutritt über ein Fenster in die Büroräume der Residenz. Im Inneren öffneten sie Schränke und Schubladen und suchte nach Wertgegenständen. Ein aufgefundener Wandtresor rissen die Eindringlinge kurzer Hand ab und nahmen diesen an sich. Mit ihrer wertlosen Beute verschwanden die Diebe auf dem gleichen Weg wie sie in das Anwesen eingedrungen sind.

Zeugen oder Hinweisgeber, die am vergangenen Wochenende verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Albtal unter 07243 3240859 zu melden.

Marion Kaiser, Pressestelle

