Karlsbad – Geparkten Pkw beschädigt und davongefahren

Karlsruhe (ots) – Ein bislang Unbekannter beschädigte am Sonntagnachmittag in der Desco-Straße einen geparkten schwarzen Mercedes. Der Mercedes war auf einem Parkplatz in der Nähe eines Cafés geparkt. Zwischen 14.00 Uhr und 16.00 Uhr beschädigte der Unbekannte mit einem hellen Fahrzeug, vermutlich beim Ausparken, den Mercedes auf der linken Fahrzeugseite. Ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von ca. 5.000 Euro zu kümmern fuhr er davon. Im nahegelegenen Café sollen sich in dieser Zeit viele Gäste aufgehalten haben. Zeugen des Unfalls, oder Personen, die Angaben zum Verursacher machen können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Ettlingen, Telefon 07243/32000 in Verbindung zu setzen.

