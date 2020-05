Karlsbad – Holzlager in Brand geraten

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Am Sonntag gegen 15:30 Uhr wurde der Polizei ein Brand in der Straße „Im Steinig“ in Karlsbad-Langensteinbach gemeldet. Ein Holzlager war in Brand geraten und das Feuer griff auf einen unmittelbar danebenliegenden Tankbehälter über. In dem Tankbehälter befanden sich nicht explosive Stoffe. Aufgrund des raschen Löschvorgangs der Feuerwehr konnte der Brand schnell in den Griff bekommen und ein Übergreifen auf eine angrenzende Lagerhalle verhindert werden. Der durch den Brand entstandene Sachschaden konnte bislang noch nicht beziffert werden. Ermittlungen bezüglich der Brandursache wurden eingeleitet. Möglicherweise war in der nach einem Grillvorgang entsorgten Asche noch Glut vorhanden, welche das trockene Holz in dem Lager entzündet haben könnte.

