Karlsbad-Ittersbach – Zigarettenautomaten von der Wand gerissen

Karlsbad (ots) – Vermutlich zwei Unbekannte haben am Montag einen Zigarettenautomaten in der Oberen Dorfstraße/Ecke Baumgartenstraße entwendet. Ein Anwohner wurde gegen 2.15 Uhr von lauten Geräuschen geweckt und beobachtete zwei Personen, die gerade dabei waren, den Zigarettenautomaten von einer Hauswand zu reißen und diesen dann in einen weißen Van oder Bus einzuladen. Trotz sofortiger Fahndung konnten die Täter entkommen. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Ettlingen, Telefon 07243 32000, erbeten.

