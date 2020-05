Karlsbad-Langensteinbach – Vier Verletzte nach Verkehrsunfall

Anzeige

Karlsbad-Langensteinbach (ots) – Ein Schwer- und drei Leichtverletzte sowie ein Schaden von geschätzten 11.000 Euro waren die Bilanz eines Frontalzusammenstoßes zweier Fahrzeuge am Freitag gegen 14.40 Uhr in Langensteinbach.

Nach den Feststellungen des Verkehrsunfalldienstes war der 56-jährige Fahrer eines Transporters auf der Hauptstraße ortsauswärts in Richtung Kliniken unterwegs und wollte links abbiegen. Dabei kam ihm ein Pkw in Schlangenlinien entgegen und beide stießen linksseitig versetzt zusammen. Dabei wurde der 35-jährige Pkw-Fahrer, der möglicherweise unter Alkoholeinwirkung stand, schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Er kam in ein Krankenhaus, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Im Transporter wurden der Fahrer und zwei weitere Insassen leicht verletzt.

Die Strecke war bis gegen 16.45 Uhr bei örtlicher Umleitung und Verkehrsregelung gesperrt. Der Pkw musste abgeschleppt werden.

Ralf Minet, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Polizeipräsidium Karlsruhe

